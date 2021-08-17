Гороскоп на 18 августа для ижевчан: Девам стоит сделать выводы из своих ошибок, а Козерогам не помешало бы выспаться

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ОВЕН

Довольно напряженный день, придется воевать на несколько фронтов. Быть успешным на всех направлениях точно не получится.

ТЕЛЕЦ

Пора перевести себя в энергосберегающий режим. За короткий промежуток времени вы потратили достаточно сил и нервов – можно и немножечко отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ

Как бы ни было тяжело, сдаваться ни в коем случае нельзя. Звезды намекают, что победа уже довольно близко.

РАК

На работе все будет более или менее спокойно. Больших успехов ждать не стоит, но локальные победы гарантированы.

ЛЕВ

Возможны ссоры с родными и близкими. Сынам и дочерям сегодня Солнца стоит контролировать свой природный эгоизм – иначе есть риск надолго остаться в одиночестве.

ДЕВА

Хорошо бы сделать правильные выводы из ошибок, которых сегодня будет немало. Вечером звезды обещают знакомство с интересным человеком.

ВЕСЫ

Прекрасный день, благоприятный для реализации самых смелых идей. Звезды крайне не советуют полагаться на других в решении важных вопросов.

СКОРПИОН

Ровный день. Будут и победы, и поражения – и те, и другие не окажут на вас большого влияния.

СТРЕЛЕЦ

У Скорпионов на всех фронтах наблюдается относительное затишье. Определенные волнения возможны лишь в луже личной жизни – но на то она и лужа, чтобы рябить от любого ветерка.

КОЗЕРОГ

Чем ближе к вечеру, тем благоприятнее выглядит день Козерогов. Утром стоит выспаться, возможно, даже ценой опоздания на работу.

ВОДОЛЕЙ

Довольно грустный день. Звезды намекают, что часто придется жертвовать важными вещами, чтобы хоть как-то остаться на плаву.

РЫБЫ

Вас ждет, мягко говоря, динамичное утро. Стоит распределить силы так, чтобы их хватило и на оставшуюся часть дня.

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