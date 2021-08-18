Погода в Ижевске 17 августа: ожидается переменная облачность и до +31

Ожидается переменная облачность и без осадков Фото: Архив «КП» в Ижевске

На улицах Ижевска ожидается теплая погода. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

По данным удмуртского Гидрометцентра, днем 17 августа в Ижевске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха может подняться до +31С°. Ветер северо-восточный, с порывами 3-8 м/с.

Кстати, сейчас растущая луна 81%, а полнолуние ожидается через 4 дня, 22 августа. Долгота дня составляет 14 часов 58 минуты.

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