Победителей пятого конкурса «Карапузы, на старт!» в Ижевске объявят 19 августа

Фото: архив КП

Победителей одного из самых добрых и милых конкурсов «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» объявят в ходе прямой трансляции в четверг, 19 августа в 20:00. Мы получили 228 видеороликов от более 100 участников!

Смотрите трансляцию 19 августа в 20.00 в группах Вконтакте:

- «Комсомольской правды» в Ижевске

- радио «Адам»

- IZHLIFE

- «НАШЕ РАДИО | Ижевск»

- на официальном сайте конкурса «Карапузы, на старт!»

Наконец-то можно будет услышать имена победителей и увидеть их ролики, узнать, какие подарки им полагаются и какие сюрпризы ждут родителей карапузов. Где малышам совсем не страшно лечить зубки? Как взрослым выбрать безопасную детскую площадку в свой двор или на дачу? На эти и другие вопросы знают ответ наши партнеры – узнаете и вы!

Подключайтесь и смотрите! Подробную информацию о проекте читайте здесь.

СПРАВКА КП:

«Карапузы, на старт!» – забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 5 лет назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента тысячи малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. В этом году, как и в предыдущем, конкурс состоялся в онлайн-формате.

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону: 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.