Гороскоп на 19 августа для ижевчан: Тельцам стоит больше доверять людям, а Козерогам не рекомендуется спорить

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ОВЕН
Позитивный и легкий день. Звезды не рекомендуют опаздывать куда бы то ни было.
ТЕЛЕЦ
Тельцам рекомендуется больше доверять людям. Ни в коем случае не нужно пытаться закончить важное дело в одиночку.
БЛИЗНЕЦЫ
Утро будет довольно нервным. Возникнет ощущение, что вы вообще ничего не успеваете. К вечеру ситуация нормализуется.
РАК
Важно быть аккуратными во всех вопросах, которые касаются денег. В остальном день обещает быть довольно ровным.
ЛЕВ
Львам стоит обратить внимание на свое здоровье. Вечером хорошо бы прогуляться.
ДЕВА
У Дев максимально успешный день – получается все, за что бы вы ни взялись.
ВЕСЫ
Не лучший день для общения. Звезды советуют поменьше разговаривать и побольше делать.
СКОРПИОН
Неплохой день. Получится решить большую часть мучающих вас проблем на работе.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидают эмоциональные качели, иногда граничащие с легким безумием. Вам определенно стоит отдохнуть.
КОЗЕРОГ
День можно охарактеризовать как «обычный», без особенных сюрпризов со стороны звезд. Не рекомендуется вступать в споры.
ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь на провокации, которых сегодня будет немало. Старайтесь держать себя в руках.
РЫБЫ
События будут развиваться по нарастающей. Вас ждет относительно спокойное утро и насыщенный неожиданностями вечер.
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