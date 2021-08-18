Гороскоп на 19 августа для ижевчан: Тельцам стоит больше доверять людям, а Козерогам не рекомендуется спорить

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ОВЕН

Позитивный и легкий день. Звезды не рекомендуют опаздывать куда бы то ни было.

ТЕЛЕЦ

Тельцам рекомендуется больше доверять людям. Ни в коем случае не нужно пытаться закончить важное дело в одиночку.

БЛИЗНЕЦЫ

Утро будет довольно нервным. Возникнет ощущение, что вы вообще ничего не успеваете. К вечеру ситуация нормализуется.

РАК

Важно быть аккуратными во всех вопросах, которые касаются денег. В остальном день обещает быть довольно ровным.

ЛЕВ

Львам стоит обратить внимание на свое здоровье. Вечером хорошо бы прогуляться.

ДЕВА

У Дев максимально успешный день – получается все, за что бы вы ни взялись.

ВЕСЫ

Не лучший день для общения. Звезды советуют поменьше разговаривать и побольше делать.

СКОРПИОН

Неплохой день. Получится решить большую часть мучающих вас проблем на работе.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ожидают эмоциональные качели, иногда граничащие с легким безумием. Вам определенно стоит отдохнуть.

КОЗЕРОГ

День можно охарактеризовать как «обычный», без особенных сюрпризов со стороны звезд. Не рекомендуется вступать в споры.

ВОДОЛЕЙ

Не поддавайтесь на провокации, которых сегодня будет немало. Старайтесь держать себя в руках.

РЫБЫ

События будут развиваться по нарастающей. Вас ждет относительно спокойное утро и насыщенный неожиданностями вечер.

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