Как сертификаты на детские кружки улучшают качество образования в Ижевске

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» обсудили с начальником отдела дополнительного образования и воспитания Управления образования города Ижевска Еленой Щербиной, руководителем Муниципального опорного центра г. Ижевска Павлом Черновым и руководителем АНО «Родительский комитет УР» Дмитрием Выдриным, какие кружки в Ижевске можно посетить по сертификатам, где и как их можно получить и какие преимущества у тех, кто по ним занимается.

Подробнее – в нашем подкасте.

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