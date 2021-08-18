Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 17:05

Как сертификаты на детские кружки улучшают качество образования в Ижевске

Поговорили в прямом эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» обсудили с начальником отдела дополнительного образования и воспитания Управления образования города Ижевска Еленой Щербиной, руководителем Муниципального опорного центра г. Ижевска Павлом Черновым и руководителем АНО «Родительский комитет УР» Дмитрием Выдриным, какие кружки в Ижевске можно посетить по сертификатам, где и как их можно получить и какие преимущества у тех, кто по ним занимается.

Подробнее – в нашем подкасте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Поставщик услуг санитарной авиации сменится в Удмуртии

Выбираем самого красивого котенка Ижевска: голосуйте за самого достойного