Биопрокторинг: студенты успешно протестировали новый сервис «Ростелекома» для дистанционной сдачи экзаменов

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«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга – новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Он включает в себя два сервиса: юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга [1]. Система отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения.

В ходе летней сессии 2021 года более 200 студентов семи российских вузов дистанционно сдали зачеты и промежуточные экзамены по 12 дисциплинам с помощью биопрокторинга. Сервис протестировали учащиеся Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Российского технологического университета (МИРЭА), Национального исследовательского технологического университета (МИСиС), Российского университета дружбы народов (РУДН), Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Государственного университета управления (ГУУ) и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

«Подведены итоги эксперимента по использованию единой биометрической системы в рамках экзаменов студентов на летней сессии. Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены. Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях», – сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности, информация передается по защищенным каналам связи, биометрические и персональные данные хранятся раздельно – в Единой биометрической системе и ЕСИА соответственно. В будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов смогут использовать другие вузы. Таким образом, благодаря дистанционным образовательным технологиям все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования», – сказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Парфенов.

«Эксперимент по дистанционной сдаче промежуточных экзаменов с использованием идентификации личности через Единую биометрическую систему успешно завершился. Мы получили большое число положительных откликов: представители вузов отмечают преимущество сервиса «Ростелекома» перед традиционным очным способом сдачи экзаменов и другими существующими дистанционными сервисами. Мы рассчитываем, что биопрокторинг позволит ускорить цифровую трансформацию образовательного процесса и расширить возможности проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями или проживающих в отдаленных населенных пунктах», – отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Для того чтобы дистанционно сдать экзамены с помощью биопрокторинга, студент должен иметь гражданство РФ, подтвержденную учетную запись ЕСИА и быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена учащемуся необходимо зайти в личный кабинет на платформе вуза, перейти в сервис биопрокторинга и выбрать нужный экзамен или зачет. После этого он должен пройти авторизацию на портале госуслуг и подтвердить личность по биометрии. Затем студент переходит к сдаче экзамена или зачета. При этом не потребуется установка дополнительного программного обеспечения на домашние компьютеры – достаточно доступа в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/с, веб-камеры с разрешением не менее 640 х 480 Мпк и микрофона.

Технологическим партнером онлайн-прокторинга выступила компания Examus (Экзамус). В перспективе список систем для мониторинга нарушений может быть расширен другими системами прокторинга, включенными в единый реестр отечественного ПО.

Напомним, 2 марта 2021 года было подписано постановление Правительства РФ № 301, позволяющее проводить промежуточную аттестацию обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с использованием цифровой образовательной платформы. Технология для проведения промежуточной аттестации в российских вузах с помощью Единой биометрической системы применяется только по желанию студента и с его согласия.

Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», запущена по инициативе Минцифры России и Банка России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Она обеспечивает точность идентификации свыше 99,99 %, систему не получится обмануть или взломать. Система успешно используется для подтверждения высокорисковых операций в дистанционном банковском обслуживании (открытие счета, вклада, получение кредита), а ее безопасность подтверждена сертификатами ФСБ и ФСТЭК России. Подать данные в систему можно в любом из 13,1 тыс. отделений 221 банка, расположенных в 95 % городов России. Список офисов доступен на сайте bio.rt.ru.

[1] Прокторинг (от англ. proctor) – процесс контроля и наблюдения за каким-либо дистанционным испытанием или экзаменом.

Информация от партнера.