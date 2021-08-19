Карта распространения коронавируса на 19 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
На утро 19 августа в Удмуртии заболели ковидом 216 человек. 14 человек скончались, 200 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 20 562
Глазов — 2 087
Воткинск — 1 893
Можга — 2 383
Сарапул — 1 646
Завьяловский район — 2 154
Алнашский район — 735
Балезинский район — 801
Вавожский район — 404
Воткинский район — 537
Глазовский район — 438
Граховский район — 290
Дебесский район — 334
Игринский район — 1 049
Камбарский район — 435
Каракулинский район — 263
Кезский район — 446
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 340
Красногорский район — 475
Малопургинский район — 562
Можгинский район — 496
Сарапульский район — 502
Селтинский район — 344
Сюмсинский район — 495
Увинский район — 1 517
Шарканский район — 722
Юкаменский район — 395
Якшур-Бодьинский район — 574
Ярский район — 342
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