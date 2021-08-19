Карта распространения коронавируса на 19 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

На утро 19 августа в Удмуртии заболели ковидом 216 человек. 14 человек скончались, 200 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 20 562

Глазов — 2 087

Воткинск — 1 893

Можга — 2 383

Сарапул — 1 646

Завьяловский район — 2 154

Алнашский район — 735

Балезинский район — 801

Вавожский район — 404

Воткинский район — 537

Глазовский район — 438

Граховский район — 290

Дебесский район — 334

Игринский район — 1 049

Камбарский район — 435

Каракулинский район — 263

Кезский район — 446

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 340

Красногорский район — 475

Малопургинский район — 562

Можгинский район — 496

Сарапульский район — 502

Селтинский район — 344

Сюмсинский район — 495

Увинский район — 1 517

Шарканский район — 722

Юкаменский район — 395

Якшур-Бодьинский район — 574

Ярский район — 342

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