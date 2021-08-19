Почти полкилограмма наркотиков нашли дома у жителя Ижевска

Фото: УМВД России по УР

Около одного из домов на улице Горького в Ижевске задержали 28-летнего нигде не работающего мужчину. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его подозревали в незаконном обороте наркотиков. При себе у него нашли сверток с запрещенным веществом растительного происхождения.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире дома по ул. М.Горького сотрудники УНК обнаружили нарколабораторию – два специальных бокса, оборудованных системой полива, освещения, вентиляции, в которых выращивались растения, содержащие наркотические вещества», - говорится в сообщении.

Фото: УМВД России по УР

В общей сложности из квартиры подозреваемого изъяли почти полкилограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»). Мужчину поместили в СИЗО, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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