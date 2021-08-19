Гороскоп на 20 августа для ижевчан: Близнецам стоит сменить обстановку, а Водолеям – грамотно распределить свои силы

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ОВЕН
Овнов ждет непростой день. Особенно тяжелым во всех отношениях будет утро.
ТЕЛЕЦ
Хороший день, чтобы научиться чему-то новому. Звезды не советуют отправляться в дальние поездки.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды рекомендуют сменить обстановку или даже место работы – вы явно начинаете выгорать.
РАК
Раков ожидает отличная пятница – локальные успехи будут чередоваться с большими победами.
ЛЕВ
Львам нужно успокоиться и перестать думать, что они незаменимы. Во многих вопросах окружающие могут справиться и без вашего участия.
ДЕВА
Утро будет довольно тревожным. Однако уже к обеду все успокоится.
ВЕСЫ
Со здоровьем возможны проблемы. Не самый благоприятный день и на личном фронте.
СКОРПИОН
Звезды советуют Скорпионам поменьше грустить и научиться радоваться мелочам.
СТРЕЛЕЦ
Очень продуктивный день. Возможны резкие перемены на личном фронте.
КОЗЕРОГ
Все в ваших руках. День может пойти по совершенно разным сценариям – на работе можно как сильно провалиться, так и достигнуть заоблачных высот.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня стоит грамотно распределить свои силы, иначе есть риск остаться ни с чем.
РЫБЫ
Довольно успешный день. Вы излучаете позитив, который передается и окружающим.
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