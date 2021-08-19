Гороскоп на 20 августа для ижевчан: Близнецам стоит сменить обстановку, а Водолеям – грамотно распределить свои силы

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ОВЕН

Овнов ждет непростой день. Особенно тяжелым во всех отношениях будет утро.

ТЕЛЕЦ

Хороший день, чтобы научиться чему-то новому. Звезды не советуют отправляться в дальние поездки.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют сменить обстановку или даже место работы – вы явно начинаете выгорать.

РАК

Раков ожидает отличная пятница – локальные успехи будут чередоваться с большими победами.

ЛЕВ

Львам нужно успокоиться и перестать думать, что они незаменимы. Во многих вопросах окружающие могут справиться и без вашего участия.

ДЕВА

Утро будет довольно тревожным. Однако уже к обеду все успокоится.

ВЕСЫ

Со здоровьем возможны проблемы. Не самый благоприятный день и на личном фронте.

СКОРПИОН

Звезды советуют Скорпионам поменьше грустить и научиться радоваться мелочам.

СТРЕЛЕЦ

Очень продуктивный день. Возможны резкие перемены на личном фронте.

КОЗЕРОГ

Все в ваших руках. День может пойти по совершенно разным сценариям – на работе можно как сильно провалиться, так и достигнуть заоблачных высот.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня стоит грамотно распределить свои силы, иначе есть риск остаться ни с чем.

РЫБЫ

Довольно успешный день. Вы излучаете позитив, который передается и окружающим.

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