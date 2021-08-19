Все больше людей выбирают обслуживание в онлайн-кассах

Фото: Теле2

Tele2 проанализировала обращения клиентов – все чаще они выбирают диджитал-каналы и переносят вопросы обслуживания в онлайн-формат. Растет число запросов в мобильном приложении «Мой Tele2». В первом полугодии 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их стало больше на 58 %.

Фото: Теле2

В компании отмечают рост популярности цифровых каналов обслуживания. Клиенты Tele2¹ все чаще получают консультации через онлайн-площадки: социальные сети, мессенджеры, мобильное приложение и сайт компании. В первом полугодии текущего года запросов в цифровых каналах оператора стало на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все больше людей для общения со службой поддержки компании используют приложение «Мой Tele2», где число обращений выросло на 58 %.

В онлайн-каналах на вопросы пользователей отвечает умный виртуальный помощник. Чат-бот обрабатывает более 9 тысяч запросов ежедневно и 250 тысяч в месяц. При этом 60 % он решает самостоятельно, без участия сотрудника службы личной поддержки. Это соответствует выводам исследования Markswebb² об эффективности чат-ботов в России. По данным агентства, цифровые помощники решают более 60 % всех клиентских запросов в финансовой сфере, ретейле и телекоме.

Чат-бот Tele2 учится по мере обработки клиентских запросов. Число обращений, которые он успешно закрыл в январе-июне 2021 года, выросло на 10 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для эффективной работы виртуального помощника требуется большой массив данных, который помогает развивать ассистента. Онлайн-помощник Tele2 отвечает не только на обычные вопросы о названии тарифа и адресах офисов, но и консультирует клиентов по более чем 1000 тем. Он расскажет, как обменять накопленные минуты на кино в рамках партнерства с онлайн-кинотеатром Wink², поделиться гигабайтами с близкими или продать неиспользованные пакеты минут и гигабайтов на «Маркете Tele2».

Клиенты Tele2 также могут получить консультацию в социальных сетях, чатах и мессенджерах. Больше всего клиентских обращений приходит в социальной сети «ВКонтакте» (73 %), далее по популярности Instagram³ (12 %), «Одноклассники» и Twitter³ (по 4 %), Facebook³ (2 %), остальные 5 % – это консультации в различных форумах и чатах. Среди мессенджеров доли распределились следующим образом: 72 % запросов поступили в WhatsApp³, 28 % – в Viber³. В 2021 году Tele2 возобновила консультации в Telegram³, где уже в июле доля обращений приблизилась к 5 %. Самые популярные темы обращений в диджитал-каналах – вопросы о тарифах, услугах и настройке оборудования. В 2021 году в топ вышла настройка тарифа для себя.

В компании уверены, что для многих людей по-прежнему важно личное общение, поэтому преждевременно говорить о том, что консультации на диджитал-площадках полностью вытесняют голосовые обращения. Большинство пользователей по-прежнему предпочитают голосовые каналы, где сотрудники всегда готовы проявить искреннюю поддержку и эмпатию, а также выйти за рамки полномочий. Специалисты службы личной поддержки Tele2 демонстрируют лучшие показатели в отрасли по скорости и качеству обслуживания: время ожидания ответа составляет 46 секунд, 98 % запросов решаются на первой линии обращения, удовлетворенность клиентов качеством сервиса составляет 95 %, уровень эмпатии сотрудников 85 %.

¹Teлe2

²Maрксвебб, Винк

³Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ватсап,Вибер, Телеграм