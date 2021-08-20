Погода в Ижевске 20 августа: до +37 градусов и без дождей

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Доброе утро, Ижевск! Пятница, 20 августа, увы, не порадует жителей города прохладной погодой. «Комсомолка» рассказывает, что обещают синоптики на сегодня.

По данным удмуртского гидрометцентра, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +32..+34 градуса. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

Сервис Яндекс.Погода в то же время сообщает, что днем столбик термометра достигнет +37 градусов, а к вечеру опустится до +35 градусов. Ночью прогнозируют +24..+25 градусов. По данным сервиса, скорость юго-восточного ветра составит примерно 3 м/с.

Напомним, на территории республики сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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