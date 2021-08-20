В Туле прошла стратегическая сессия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: предоставлено организатором мероприятия

Сессию открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие представители Исполнительного аппарата и филиалов, производственных подразделений Обществ, руководители корпоративных учебных центров.

Модератором события выступил российский бизнес-тренер, профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.

Фото: предоставлено организатором мероприятия

Фото: предоставлено организатором мероприятия

Фото: предоставлено организатором мероприятия

В течение двух дней участники проходили тренинг, работали в группах и презентовали свои инициативы. Ключевой задачей сессии стал поиск новых подходов и решений к повышению уровня клиентоориентированности.

«Достичь высоких результатов можно только тогда, когда у компании есть четкое понимание цели, мотивированные сотрудники и высокая вовлеченность в общее дело. Работа на стратегической сессии была как всегда интенсивной, местами напряженной, но точно интересной и продуктивной. Главный вывод – «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – это команда высококвалифицированных специалистов, которым под силу решение любых задач», – отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.

Информация от партнера.