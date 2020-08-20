На что жителю Удмуртии обратить внимание при выборе семейного автомобиля?

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Семейный автомобиль – это еще одна частичка уюта, где вся семья с удовольствием проводит время вместе, будь то поездка на природу или езда по городу. Это то место, где каждому члену семьи комфортно, удобно, а главное безопасно.

Но как выбрать хороший семейный автомобиль? На что обратить особое внимание? Вместе с экспертами «Комсомолка» подготовила несколько советов, которые помогут вам сориентироваться при выборе авто для всех членов семьи.

КАКИЕ КАЧЕСТВА ПРИДАЮТ АВТОМОБИЛЮ СТАТУС СЕМЕЙНОГО?

Первое на что стоит обратить внимание – это ширина пространства для пассажиров на заднем ряду сидений и удобство дверных проемов. Это особенно важно, когда в семье больше одного ребенка, ведь расположить два детских кресла с комфортом для маленьких пассажиров – задача не из легких.

OCTAVIA в четвертом поколении выполнена в любимом покупателям кузове лифтбэк, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом. Увеличение кузова позволяет свободно расположиться не только пассажирам с ростом до двух метров с достаточным пространством для ног, но и спокойно уместить детские кресла с удобной системой крепления ISOFIX (ИСОФИКС).

Второе – объем, ширина и высота багажника. Даже небольшая семейная поездка до парка требует максимального пространства для перевозки вещей. В машине должно поместиться все: коляска для малыша, велосипед для сына, самокат для дочки.

ŠKODA OCTAVIA радует самым большим багажником в классе – 578 л., а оригинальное решение Simply Clever (Симпли Клевер) с держателями и сетками для грузов в багажнике, позволяют разместить массу вещей в удобной доступности.

Пожалуй, самый важный фактор – это безопасность. Доверяя автомобилю жизнь и здоровье семьи, нужно получить гарантию надежности, о которой можно судить, познакомившись с историей качества марки автомобиля.

Безопасность новой модели ŠKODA подтвердил рейтинг независимых краш-тестов Euro NCAP (Евро НКАП) (европейской программы оценки новых автомобилей). OCTAVIA получила высший балл – 5 звезд из 5, и была признана одним из самых безопасных автомобилей в компактном классе.

Кроме того, оценка 88% за безопасность детей является одной из самых высоких за всю историю испытаний. И это не простые слова, ведь в салоне автомобиля предусмотрены:

– девять передних и боковых подушек безопасности;

– подушки для защиты коленей водителя;

– система Front Assist (Фронт Ассист) контролирует дистанцию впереди автомобиля и включает в себя автоматическое торможение;

– система помощи водителю Exit Warning (Эксит Варнинг) предупреждает водителя при открывании двери;

– система кругового обзора Area View (Эреа Вью) снимают происходящее вокруг автомобиля и значительно облегчают маневрирование;

– ассистент контроля полосы движения Lane Assist (Лайн Ассист) помогает удерживать автомобиль между сплошными, а также пунктирными ограничительными линиями.

Успейте в августе забронировать свой семейный автомобиль ŠKODA OCTAVIA и записаться на тест-драйв у официального дилера ŠKODA, компании АСПЭК Лидер:

г. Ижевск, ул. Холмогорова 9

+7 (3412) 209-583

aspec-lider.ru

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