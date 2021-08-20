Гороскоп на 21 августа для ижевчан: Львам можно ни в чем себе не отказывать, а Тельцов ждет непростое утро

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ОВЕН

Звезды советуют Овнам обращать поменьше внимания на мнение окружающих. Играйте «от себя», и победы обязательно придут.

ТЕЛЕЦ

Утро будет непростым. От того, как вы справитесь с утренними трудностями, зависит весь остальной день.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для культурного досуга с родными и близкими людьми.

РАК

Ближе к обеду нахлынет грусть, связанная с воспоминаниями о былых победах. Есть вероятность, что грустить вы будете до позднего вечера.

ЛЕВ

Ни в чем себе не отказывайте. Добровольные самоограничения сегодня не приведут ни к чему хорошему.

ДЕВА

Ровный денек с примерно равным соотношением побед и поражений. Скорее всего, вас ожидает жаркий романтический вечер.

ВЕСЫ

Неожиданно могут отвернуться самые близкие друзья – впрочем, едва ли проблема будет только в них.

СКОРПИОН

Прекрасный день. Субботу стоит потратить на поездку в другой город: звезды намекают, что там вас ожидают весьма интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ

Едва ли получится отдохнуть – на вас мажется множество мелких неотложных дел. Не расстраивайтесь – высока вероятность, что в воскресенье вы все-таки отдохнете.

КОЗЕРОГ

Стоит трезво оценивать свои силы. Также старайтесь избегать конфликтов с любимым человеком – любая мелкая ссора может иметь далеко идущие последствия.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь реже выходить из дома. Так, на всякий случай.

РЫБЫ

Рыб ожидают большие перемены на личном фронте. Положительные или отрицательные - звезды умалчивают.

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