Гороскоп на 22 августа для ижевчан: Львы смогут восстановить справедливость, а Козероги пойдут на риск

На звезды надейся, но и сам не плошай Фото: unsplash.com
ОВЕН
Вы ощутите в себе небывалую энергию, которая поможет вам провести день с пользой. Не забудьте направить ее и на себя – как следует отдохните и устройте себе спа-процедуры.
ТЕЛЕЦ
Вечер будет не из простых: невысказанные эмоции и обиды могут дать о себе знать. Глубоко вдохните и постарайтесь не доводить беседы с близкими до конфликта.
БЛИЗНЕЦЫ
Ни в чем себе не отказывайте: весь день вы будете привлекательны и загадочны. Заведите новые знакомства или устройте со своей второй половинкой романтический ужин.
РАК
У вас будет получаться все, за что вы возьметесь. Не отказывайте себе в экспериментах! Главное – не лениться, иначе ваше настроение испортится.
ЛЕВ
Отличный день, чтобы восстановить справедливость. Вы будете способны на многое, люди ощутят в вас лидера и последуют за вами.
ДЕВА
Утром возможны небольшие разногласия с вашими родными, но вы мастерски сможете выйти из них. Вечером вас может ожидать приятный сюрприз.
ВЕСЫ
Что бы ни произошло, вы сохраните оптимизм и яркую искорку в глазах. День будет хорошим, хоть и не пройдет без трудностей.
СКОРПИОН
Звезды уверены, что вам пора отдохнуть. Вы тратите много энергии на работу, и даже в ваши выходные не можете расслабиться, Чтобы наладить взаимоотношения с собой, стоит провести день в уединении.
СТРЕЛЕЦ
Звезды настаивают – вам пора заняться любимым делом, которое вы забросили. Именно оно даст силы на следующую неделю.
КОЗЕРОГ
Не бойтесь рисковать! Будьте храбрыми и сделайте первый шаг.
ВОДОЛЕЙ
К вам обратится человек, который очень нуждается в вашей поддержке. Не оттолкните его, и богатства (как материальные, так и духовные) не заставят себя долго ждать.
РЫБЫ
Не все получится с первого раза, но звезды уверены – это лишь временные трудности.
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