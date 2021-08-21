Гороскоп на 22 августа для ижевчан: Львы смогут восстановить справедливость, а Козероги пойдут на риск

На звезды надейся, но и сам не плошай Фото: unsplash.com

ОВЕН

Вы ощутите в себе небывалую энергию, которая поможет вам провести день с пользой. Не забудьте направить ее и на себя – как следует отдохните и устройте себе спа-процедуры.

ТЕЛЕЦ

Вечер будет не из простых: невысказанные эмоции и обиды могут дать о себе знать. Глубоко вдохните и постарайтесь не доводить беседы с близкими до конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ

Ни в чем себе не отказывайте: весь день вы будете привлекательны и загадочны. Заведите новые знакомства или устройте со своей второй половинкой романтический ужин.

РАК

У вас будет получаться все, за что вы возьметесь. Не отказывайте себе в экспериментах! Главное – не лениться, иначе ваше настроение испортится.

ЛЕВ

Отличный день, чтобы восстановить справедливость. Вы будете способны на многое, люди ощутят в вас лидера и последуют за вами.

ДЕВА

Утром возможны небольшие разногласия с вашими родными, но вы мастерски сможете выйти из них. Вечером вас может ожидать приятный сюрприз.

ВЕСЫ

Что бы ни произошло, вы сохраните оптимизм и яркую искорку в глазах. День будет хорошим, хоть и не пройдет без трудностей.

СКОРПИОН

Звезды уверены, что вам пора отдохнуть. Вы тратите много энергии на работу, и даже в ваши выходные не можете расслабиться, Чтобы наладить взаимоотношения с собой, стоит провести день в уединении.

СТРЕЛЕЦ

Звезды настаивают – вам пора заняться любимым делом, которое вы забросили. Именно оно даст силы на следующую неделю.

КОЗЕРОГ

Не бойтесь рисковать! Будьте храбрыми и сделайте первый шаг.

ВОДОЛЕЙ

К вам обратится человек, который очень нуждается в вашей поддержке. Не оттолкните его, и богатства (как материальные, так и духовные) не заставят себя долго ждать.

РЫБЫ

Не все получится с первого раза, но звезды уверены – это лишь временные трудности.

Посмотреть гороскоп на 21 августа можно здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Дух бани разозлился на ижевчанку и обжег ей ногу

- Похудела на 22 килограмма и сменила работу: реальная история ижевчанки, которая изменила жизнь к лучшему

- Работы удмуртских фотографов, которые увидел весь мир