Карта распространения коронавируса 22 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Пока статистка заболеваемости ковидом остается неутешительной Фото: pixabay.com
На утро 22 августа в Удмуртии коронавирусом заболели еще 223 человека – это очередной печальный рекорд.
133 человека смогли победить болезнь. 14 человек, к сожалению, скончались.
Подробнее о статистике заболеваемости коронавирусом по городам и районам:
Ижевск — 20 927 (+135 случаев к 21 августа 2021 года)
Глазов — 2 154 (+13)
Воткинск — 1 931 (+7)
Можга — 2 417 (+9)
Сарапул — 1 667 (+4)
Завьяловский район — 2 163 (+3)
Алнашский район — 737
Балезинский район — 815 (+4)
Вавожский район — 406
Воткинский район — 543 (+2)
Глазовский район — 439
Граховский район — 290
Дебесский район — 336
Игринский район — 1 066 (+6)
Камбарский район — 439 (+1)
Каракулинский район — 264 (+1)
Кезский район — 449 (+1)
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 349 (+4)
Красногорский район — 478 (+3)
Малопургинский район — 566 (+3)
Можгинский район — 510 (+1)
Сарапульский район — 508
Селтинский район — 346
Сюмсинский район — 496
Увинский район — 1 521 (+2)
Шарканский район — 731 (+7)
Юкаменский район — 404 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 591 (+15)
Ярский район — 343 (+1)
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