Карта распространения коронавируса 22 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Пока статистка заболеваемости ковидом остается неутешительной Фото: pixabay.com

На утро 22 августа в Удмуртии коронавирусом заболели еще 223 человека – это очередной печальный рекорд.

133 человека смогли победить болезнь. 14 человек, к сожалению, скончались.

Подробнее о статистике заболеваемости коронавирусом по городам и районам:

Ижевск — 20 927 (+135 случаев к 21 августа 2021 года)

Глазов — 2 154 (+13)

Воткинск — 1 931 (+7)

Можга — 2 417 (+9)

Сарапул — 1 667 (+4)

Завьяловский район — 2 163 (+3)

Алнашский район — 737

Балезинский район — 815 (+4)

Вавожский район — 406

Воткинский район — 543 (+2)

Глазовский район — 439

Граховский район — 290

Дебесский район — 336

Игринский район — 1 066 (+6)

Камбарский район — 439 (+1)

Каракулинский район — 264 (+1)

Кезский район — 449 (+1)

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 349 (+4)

Красногорский район — 478 (+3)

Малопургинский район — 566 (+3)

Можгинский район — 510 (+1)

Сарапульский район — 508

Селтинский район — 346

Сюмсинский район — 496

Увинский район — 1 521 (+2)

Шарканский район — 731 (+7)

Юкаменский район — 404 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 591 (+15)

Ярский район — 343 (+1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Частный детский сад в Ижевске оштрафовали за многочисленные нарушения

- Видео: в Ижевске загорелся склад пиломатериалов