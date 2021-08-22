Гороскоп на 23 августа для ижевчан: Близнецы одолеют трудности, а Рыбы отправятся в поездку

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ОВЕН

День сегодня противоречивый. С одной стороны вам благоволит удача, с другой стороны успех в некоторых делах может быть сомнительным. Не исключены финансовые потери. Однако вы можете рассчитывать на помощь друзей и близких.

ТЕЛЕЦ

Довольно благоприятный день. Все планы сложатся успешно, прислушивайтесь к вашей интуиции. Однако повремените с крупными покупками и инвестициями.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы можете столкнуться с рядом трудностей. Однако нет ничего такого, что вы не сможете сегодня решить. Вечер подходит для общения, это зарядит вас энергией надолго.

РАК

В этот день будет трудно что-то спланировать. Произойдут события, которые изменят ваши планы, придется много импровизировать.

ЛЕВ

Удачный день для карьеры. Вас сегодня все замечают и хвалят. Однако нельзя расслабляться, оценивайте ситуацию объективно и не стройте иллюзий.

ДЕВА

В первой половине дня возможны недоразумения или разногласия на работе, причем по мелочам. Но вторая половина дня расставит все на свои места, вы сможете завершить отложенные проекты.

ВЕСЫ

Сегодня вы сможете наладить отношения с коллегами и друзьями, а еще обрести новых знакомых или партнеров. Многие захотят с вами подружиться. Вечер оставьте для домашних дел.

СКОРПИОН

Настойчивость сегодня позволит преодолеть любые преграды. Вы окажетесь в центре внимания, но не теряйте голову. Хорошее время для развития новых деловых связей.

СТРЕЛЕЦ

Напряженный день. Придется решить массу проблем. Стоит избегать долгих и непродуктивных бесед – у вас просто нет на это времени. Слушайтесь интуицию, она подскажет решение.

КОЗЕРОГ

Неплохой день для воплощения в жизнь отложенных задумок. Но будьте осторожны с финансовыми операциями. Постарайтесь не брать на себя дополнительную ответственность и не спешите делиться секретами.

ВОДОЛЕЙ

День будет сложным, но все преграды можно преодолеть. Не вступайте в конфронтацию, проявите лидерские качества. Ваш энтузиазм заразителен, вы с легкостью сможете решить множество задач.

РЫБЫ

День планируется быть легким и вдохновляющим. Вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Вторая половина дня подходит для поездок и расширения поля деятельности.

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