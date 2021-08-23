Карта распространения коронавируса 23 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 23 августа в Удмуртии заболели ковидом 223 человека. 14 человек скончались, 120 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 061 (+134 случая к 22 августа 2021 года)

Глазов — 2 155 (+1)

Воткинск — 1 934 (+3)

Можга — 2 425 (+8)

Сарапул — 1 667

Завьяловский район — 2 187 (+24)

Алнашский район — 737

Балезинский район — 818 (+3)

Вавожский район — 413 (+7)

Воткинский район — 544 (+1)

Глазовский район — 439

Граховский район — 290

Дебесский район — 343 (+7)

Игринский район — 1 066

Камбарский район — 439

Каракулинский район — 264

Кезский район — 453 (+4)

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 349

Красногорский район — 478

Малопургинский район — 570 (+4)

Можгинский район — 511 (+1)

Сарапульский район — 508

Селтинский район — 350 (+4)

Сюмсинский район — 500 (+4)

Увинский район — 1 523 (+2)

Шарканский район — 733 (+2)

Юкаменский район — 405 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 604 (+13)

Ярский район — 343

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