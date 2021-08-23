Карта распространения коронавируса 23 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 23 августа в Удмуртии заболели ковидом 223 человека. 14 человек скончались, 120 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 061 (+134 случая к 22 августа 2021 года)
Глазов — 2 155 (+1)
Воткинск — 1 934 (+3)
Можга — 2 425 (+8)
Сарапул — 1 667
Завьяловский район — 2 187 (+24)
Алнашский район — 737
Балезинский район — 818 (+3)
Вавожский район — 413 (+7)
Воткинский район — 544 (+1)
Глазовский район — 439
Граховский район — 290
Дебесский район — 343 (+7)
Игринский район — 1 066
Камбарский район — 439
Каракулинский район — 264
Кезский район — 453 (+4)
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 349
Красногорский район — 478
Малопургинский район — 570 (+4)
Можгинский район — 511 (+1)
Сарапульский район — 508
Селтинский район — 350 (+4)
Сюмсинский район — 500 (+4)
Увинский район — 1 523 (+2)
Шарканский район — 733 (+2)
Юкаменский район — 405 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 604 (+13)
Ярский район — 343
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