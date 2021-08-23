Гороскоп на 24 августа для ижевчан: Тельцам лучше расслабиться, а Ракам – применить стратегическое мышление

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ОВЕН

Ровный, как пламя свечи в отсутствие ветра, день. Вероятнее всего, получится достичь серьезных успехов в работе.

ТЕЛЕЦ

Не лучшее время для серьезных разговоров. Звезды советуют расслабиться и жить текущим мгновением.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спорьте с судьбой и примите свою жизнь такой, какая она есть. Если подумать, то не такая уж она и плохая.

РАК

Стоит достать из закромов своего сознания остатки стратегического мышления и распланировать этот день «от и до». В противном случае вас ждет неминуемый провал

ЛЕВ

Звезды намекают на прорыв в рабочей сфере. А вот на личном фронте все будет далеко не так гладко.

ДЕВА

Рисковать сегодня не рекомендуется. Звезды говорят, что сегодня лучшим действием будет бездействие

ВЕСЫ

Вас ждет восхитительный вечер. Правда, до него еще надо дожить и не растерять при этом остатки настроения.

СКОРПИОН

Звезды советуют не конфликтовать с начальством, даже если кажется, что вам за это ничего не будет. Поверьте, еще как будет.

СТРЕЛЕЦ

День довольно тяжелый, однако при должном усердии можно существенно продвинуться в решении какого-то очень важного вопроса.

КОЗЕРОГ

Не планируйте. Больше рискуйте. Сегодня удача на вашей стороне.

ВОДОЛЕЙ

Не всякий сегодня вас вытерпит. Ваши закидоны временами выходят за грань добра и зла. Постарайтесь не терять самообладание.

РЫБЫ

У Рыб будет непростой день. Не корите себя за частые ошибки – ибо ошибаются абсолютно все.

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