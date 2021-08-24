24 августа в Ижевске станет прохладнее и пройдет небольшой дождь

Какая погода ожидает горожан сегодня? Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 августа, вторник. Синоптики обещают, что после изматывающей жары наконец-то станет прохладнее. Подробнее о прогнозе на день расскажет «Комсомолка».

По данным сервиса Яндекс.Погода дневная температура воздуха в столице Удмуртии составит около +22°C. Ожидается малооблачная погода, практически весь день будет идти небольшой дождь. Ветер днем и вечером северный, 3,1 и 2,8 м/с соответственно.

Солнце сядет в 19:46. Атмосферное давление ниже нормы, до 753 мм рт. ст.

Ночью дождь может продолжиться, температура опустится до +16°C.

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