Жителям Удмуртии удвоят гигабайты без повышения стоимости услуг

Фото: Теле2

Tele2 удваивает гигабайты для новых абонентов. Жители Приволжья получат дополнительный интернет-трафик, а также безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям. Стоимость услуг при этом не возрастет.

Объем трафика в сети Tele2¹ в Приволжье с каждым годом увеличивается на треть. Оператор постоянно обновляет популярные тарифные планы, предлагая абонентам еще более комфортные условия для работы и развлечений. С учетом растущей потребности россиян в мобильном трафике, компания запустила акцию «Удвоенный пакет интернета» для новых клиентов.

Жители регионов получат в два раза больше гигабайт без увеличения абонентской платы при подключении к тарифным планам: «Везде онлайн», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Другие параметры останутся неизменными. Новым абонентам доступны безлимитные звонки на номера Tele2, пакет минут для общения с клиентами других операторов по всей стране, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам. При использовании Instagram², Facebook², «ВКонтакте», «Одноклассников», а также WhatsApp³, Viber³, Telegram³ и «ТамТам» пакет гигабайт не расходуется. Трафиком можно поделиться с другими абонентами сети или обменять на минуты просмотра кинофильмов в видеосервисе Wink³.

Новые клиенты получают удвоенный пакет трафика каждый месяц, если вовремя вносят абонентскую плату. Двойной объем гигабайт доступен абонентам Tele2, перешедшим в сеть со своим номером. Подключиться к Tele2 можно в фирменной рознице, купив СИМ-карту в магазинах-партнерах, а также в интернет-магазине на сайте оператора.

¹Teлe2

²Инстаграм, Фейсбук

³Ватсап, Вибер, Телеграм, Винк