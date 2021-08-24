«Ростелеком» создал цифровую карту Удмуртии

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» по заказу регионального правительства разработал цифровую карту Удмуртской Республики на базе собственной геоаналитической платформы РусГИС. С помощью сервиса органы власти могут прогнозировать инвестиционную привлекательность территорий, контролировать деятельность в градостроительной сфере, сельском и лесном хозяйствах.

Геоинформационная база данных формируется на основе анализа космических снимков. В разработке используются 250 картографических модулей, отображающих всю инфраструктуру региона: инженерные сооружения, природоохранные зоны, линии связи, объекты ресурсоснабжающих организаций и учреждений социальной сферы.

Цифровая карта размещена на отдельном сайте регионального министерства цифрового развития. Граждане могут увидеть на ресурсе местоположение медицинских организаций, спортивных объектов, гостиниц, предприятий общепита, органов государственной власти и местного самоуправления. Полный доступ к системе предоставлен профильным учреждениям.

Фото: «Ростелеком»

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«Цифровая карта региона – проект, который впервые реализован на территории Поволжья. Система в течение пятнадцати минут может по заданным параметрам найти оптимальное с точки зрения логистики место, например для открытия спортивного или гостиничного комплекса, и сформировать презентацию для потенциального инвестора».

Сервис упростит работу с документацией: сотрудникам ведомств станет легче формировать электронные отчеты, информировать собственников земельных участков о выявленных нарушениях, отвечать на обращения граждан.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«В цифровой карте собраны полные картографические данные об Удмуртии – от агрохимического состава почв до кадастрового контроля используемых земель. Деловое сообщество республики сможет эффективно использовать платформу для развития малого и среднего бизнеса. Теперь предпринимателям стало гораздо проще находить свободные места для строительства, а представителям органов власти – оформлять согласования на аренду или покупку земли».

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