Пошаговая инструкция для ижевчан: как получить налоговый вычет в 2021 году

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Если вы совершили покупку недвижимости или ее доли, взяли ипотеку или сделали покупку за собственные деньги, то государство вернет уплаченный вами налог с учетом ваших расходов.
Какие документы необходимы для возврата налога:
- паспорт;
- заявление на налоговый вычет;
- декларация 3-НДФЛ;
- справка 2-НДФЛ за необходимый период;
- копия договора купли-продажи / долевого участия;
- выписка из ЕГРН (или акт приема-передачи);
- справка об уплаченных по ипотеке процентах (требуется при оформлении вычета за проценты);
- банковские реквизиты для перечисления средств.
Важно учесть: вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья (2 млн рублей)
Право на получение имущественного налогового вычета появляется у налогоплательщика с момента приобретения имущества с учетом произведенных расходов, поясняют эксперты компании «Этажи».
К примеру, моментом приобретения имущества является:
- при приобретении жилья по договору купли-продажи – момент регистрации права собственности;
- при приобретении прав на жилье в строящемся доме – момент подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства.
Юристы компании «Этажи» помогут правильно составить декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог к возмещению или уплате, сформировать пакет документов и направить в налоговую инспекцию.
При приобретении имущества в общую совместную собственность дополнительно предоставляют:
- копию свидетельства о браке;
- заявление от супругов, если они распределили вычет между собой.
Также по действующему порядку необходимо заявление на возврат, в котором указывают реквизиты счета, на который вы хотели бы получить возврат НДФЛ. При этом с оригиналов документов нужно снять копии, и при необходимости документы попросят предоставить для сверки.
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