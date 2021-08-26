Пошаговая инструкция для ижевчан: как получить налоговый вычет в 2021 году

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Если вы совершили покупку недвижимости или ее доли, взяли ипотеку или сделали покупку за собственные деньги, то государство вернет уплаченный вами налог с учетом ваших расходов.

Какие документы необходимы для возврата налога:

- паспорт;

- заявление на налоговый вычет;

- декларация 3-НДФЛ;

- справка 2-НДФЛ за необходимый период;

- копия договора купли-продажи / долевого участия;

- выписка из ЕГРН (или акт приема-передачи);

- справка об уплаченных по ипотеке процентах (требуется при оформлении вычета за проценты);

- банковские реквизиты для перечисления средств.

Важно учесть: вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья (2 млн рублей)

Право на получение имущественного налогового вычета появляется у налогоплательщика с момента приобретения имущества с учетом произведенных расходов, поясняют эксперты компании «Этажи».

К примеру, моментом приобретения имущества является:

- при приобретении жилья по договору купли-продажи – момент регистрации права собственности;

- при приобретении прав на жилье в строящемся доме – момент подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства.

Юристы компании «Этажи» помогут правильно составить декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог к возмещению или уплате, сформировать пакет документов и направить в налоговую инспекцию.

При приобретении имущества в общую совместную собственность дополнительно предоставляют:

- копию свидетельства о браке;

- заявление от супругов, если они распределили вычет между собой.

Также по действующему порядку необходимо заявление на возврат, в котором указывают реквизиты счета, на который вы хотели бы получить возврат НДФЛ. При этом с оригиналов документов нужно снять копии, и при необходимости документы попросят предоставить для сверки.

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