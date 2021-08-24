ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов. Церемония подписания состоялась в рамках Международного форума «Армия-2021». Подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно финансировать проекты на различных стадиях их реализации и по разным статьям бюджета клиента. Задачей ФРП будет предоставлять займы по программам «Конверсия», «Станкостроение», «Комплектующие изделия» и «Приоритетные проекты» на проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование, в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии для обеспечения займа ФРП, а также возможность мезонинного финансирования или долевое участие в капитале.

«Одним из главных препятствий при реализации проектов диверсификации ОПК является недостаток свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской продукции. В этой связи наш новый, совместный с Фондом развития промышленности продукт, будет особенно интересен оборонным предприятиям и поможет им в выполнении плана по диверсификации производства. Такая кооперация позволит увеличить сроки финансирования и предельный бюджет проектов, а также существенно сократит время рассмотрения заявок. Совместно с ВЭБ.РФ мы планируем расширить линейку финансовых продуктов в рамках поддержки предприятий ОПК», – отметил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.

«Соглашение между ФРП и ПСБ позволит внедрить общие скоринг-модели, начать обмен экспертизами и заключениями риск-менеджмента. Мы сможем проводить анализ проектов не последовательно, как было раньше, а параллельно. Помимо синхронизации процедур рассмотрения заявок на поддержку проектов соглашение поможет снизить конечную стоимость заимствований для большего числа компаний за счет использования льготных займов ФРП, ставка по которым составляет 1 % и 3 % годовых. У нас в работе уже находятся заявки нескольких компаний, которые потенциально могут воспользоваться новым продуктом», – пояснил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Информация от партнера. ПАО «Промсвязьбанк».