Родники Удмуртии — 2021: «Комсомолка» продолжает собирать заявки на проверку источников

Фото: Сергей Грачев

Считается, что наш регион славится родниками. Многие жители предпочитают пить воду оттуда, но при этом все чаще задумываются: а безопасна ли вода из природных источников?

Именно поэтому «Комсомолка» запускает четвертый сезон проекта «Родники Удмуртии». Мы проверим воду из ключей республики, взяв пробы и отправив на химический анализ.

Но для этого нам нужна помощь наших читателей: мы уверены, что вы знаете самые интересные ключи в нашей республике. Мы уже получаем ваши первые заявки! Сообщайте нам, какие родники нужно проверить:

— в группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда — Ижевск» vk.com/izhkp;

— на электронную почту kp@mgcentr.ru;

— по телефону 94-50-94.

Пожалуйста, опишите в письме дорогу как можно подробнее: это нужно, чтобы команда «Комсомолки» смогла найти родник и не заблудиться. Также укажите ваш номер телефона на случай, если наши журналисты и фотографы все-таки не смогут найти точку. Обращения принимаем до 22 сентября, а уже 27 сентября наша команда отправится в поездку.

Кстати, читатели уже начали присылать нам первые письма. Самый популярный родник в запросах — Кабаниха. Мы его уже проверяли в 2018 году. Оказалось, что там не в норме водородный показатель и показатель жесткости.

Что дальше?

27 сентября - 2 октябрянаши журналисты отправятся в экспедиции с проверками. Результаты нанесем на карту родников Удмуртии kp.ru/best/izh/rodniki. Следите за нашими новостями на сайте izh.kp.ru (18+).

А здесь можно посмотреть, какие были итоги экспедиций в 2020 году, 2019 году и 2018 году.

Организатор ООО фирма «Ариго». Реклама.

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