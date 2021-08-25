За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 225 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 25 августа в Удмуртии выявлено 225 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 27 детей до 14 лет и 28 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 15 смертей.

225 человек выздоровели, их выписали.

5 806 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 264 - в состоянии средней степени тяжести, 276 – в тяжелом состоянии.

Всего на 25 августа в Удмуртии зарегистрировано 45 210 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 36 930 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 494 смерти.

Вакцинировано 329 054 жителя Удмуртии. Из них 281 005 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 16 159 человек.

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