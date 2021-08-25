Оптимальное соотношение услуг и абонентской платы: почему ижевчане выбирают тарифы «Близкие люди» от Билайн

Фото: Билайн

Сегодня интернет и мобильная связь – не просто развлечение. В сети мы работаем и ведем переговоры, общаемся с родными, учимся новому и занимаемся спортом, смотрим кино и даже ходим на шопинг. Объемы потребляемого трафика ежедневно растут в геометрической прогрессии, так же как и увеличивается количество наших мобильных умных помощников.

Поэтому неслучайно мы все чаще задумываемся: как подобрать наиболее подходящий тариф и не переплачивать? А еще нужна качественная связь и желательно единый счет для оплаты услуг связи на всех девайсах, чтобы не остаться без интернета в самый неподходящий момент.

Все это есть в тарифной линейке «Близкие люди» от «Билайна», которая объединяет сразу все востребованные услуги и любые девайсы, – от смартфонов до умных часов и планшетов. В каждом тарифе есть пакет минут и пакет интернета, неограниченный трафик в мессенджерах, возможность подключения дополнительных номеров, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств и многое другое.

Самый популярный тариф среди линейки в Удмуртии – «Близкие люди 1». Возможно, это связано с оптимальным соотношением набора услуг и абонентской платы. За 300 рублей* в месяц новый абонент оператора получает:

- 30 Гб мобильного интернета дома и в поездках по стране в сети «Билайн»;

- подключение дополнительного устройства к своему номеру, чтобы делиться с ним пакетом мобильного интернета;

- безлимитные мессенджеры**;

- 300 минут разговоров c любыми номерами России дома и в поездках по стране в сети «Билайн» без доплат за межгород;

- 300 СМС;

- «Билайн ТВ», которое позволяет смотреть телеканалы, фильмы и сериалы в любое время и в любом месте на смартфонах, планшетах и телевизорах с функцией Smart TV или Android TV (Смарт ТВ или Андроид ТВ);

- голливудские и российские премьеры в бесплатной подписке ViP Play (ВиП Плэй) на первые 30 дней.

Что такое дополнительный номер и зачем он нужен?

Возможность подключения дополнительного номера – главное преимущество тарифной линейки «Близкие люди». Например, в тарифе «Близкие люди 1» можно подключить еще один девайс и делиться с ним интернетом. Таким образом, больше не надо платить абонентскую плату за несколько номеров, а интернет-трафик из пакета будет использован максимально эффективно.

Тариф с возможностью подключения дополнительного номера поможет решить и проблему внезапно закончившихся средств на счете близкого человека. Управлять услугами, объединив номера всех членов семьи в один счет, можно в мобильном приложении «Мой Билайн». Там также можно в один клик подключать или менять номера, делиться гигабайтами мобильного интернета и минутами разговоров, оплачивать единый счет за услуги связи всей семьи.

Более подробная информация о тарифной линейке «Близкие люди» и об условиях подключения доступна на сайте beeline.ru

* Абонентская плата списывается посуточно, для новых подключений по 10 руб/сутки. За месяц принимается период, равный 30 дням. Скидка на абонентскую плату действует 12 месяцев с даты активации сим-карты. По истечении срока действия скидки, а также при переходе абонентская плата по тарифу составит 340 руб/месяц, или 11,33 руб/сутки. Предложение доступно для жителей Республики Удмуртии.

** Опция «Безлимитные мессенджеры» предоставляет бесплатный и безлимитный интернет на отправку сообщений, голосовые/видеозвонки через приложения мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype, Hangouts, Snapchat, Telegram, KaKaoTalk, Wechat (Ватсап, Вибер, Скайп, Хэнгаутс, Снэпчат, Телеграм, КаКаоТок, Вичат). Опция действует при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн», кроме Чукотского АО.

Новости компании.