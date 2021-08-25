Новая рабочая столовая открылась на территории предприятия «Уралметаллургмонтаж»

Фото: «Уралметаллургмонтаж»

На территории ижевского предприятия «Уралметаллургмонтаж» заработала новая столовая. Зона приема пищи составляет 100 квадратных метров. Столовая рассчитана на одновременное обслуживание 50 рабочих. Пётр Шелемов - директор ООО «Центральные заготовительные мастерские», осуществляющего производственную деятельность на территории Уралметаллургмонтаж, сообщил, что функционирование столовой является частью программы заботы о персонале, которая внедрена на всех предприятиях Коксохиммонтажа в России. «Мы построили современное светлое просторное помещение с панорамными окнами и комфортной зоной отдыха, и оснастили её современным оборудованием» - подчеркнул Пётр Николаевич.

Пользуются столовой рабочие и инженерно-технические работники предприятий КХМ, ЦЗМ и «КХМ-Арктик», а также ближайших организаций.

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