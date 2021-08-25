Карта распространения коронавируса 25 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 25 августа в Удмуртии заболели ковидом 225 человек. 15 человек скончались, 225 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21322 (+129 случаев к 24 августа 2021 года)

Глазов — 2 160

Воткинск — 1 952 (+7)

Можга — 2 441 (+11)

Сарапул — 1 693 (+6)

Завьяловский район — 2 191

Алнашский район — 744 (+7)

Балезинский район — 823 (+5)

Вавожский район — 419 (+5)

Воткинский район — 544

Глазовский район — 439

Граховский район — 294 (+4)

Дебесский район — 344 (+1)

Игринский район — 1 090 (+18)

Камбарский район — 447

Каракулинский район — 266

Кезский район — 453

Кизнерский район — 448 (+9)

Киясовский район — 349

Красногорский район — 482 (+4)

Малопургинский район — 570

Можгинский район — 513 (+2)

Сарапульский район — 518

Селтинский район — 356

Сюмсинский район — 505 (+1)

Увинский район — 1 536 (+8)

Шарканский район — 745 (+8)

Юкаменский район — 406

Якшур-Бодьинский район — 604

Ярский район — 343

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