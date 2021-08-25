Карта распространения коронавируса 25 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 25 августа в Удмуртии заболели ковидом 225 человек. 15 человек скончались, 225 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21322 (+129 случаев к 24 августа 2021 года)
Глазов — 2 160
Воткинск — 1 952 (+7)
Можга — 2 441 (+11)
Сарапул — 1 693 (+6)
Завьяловский район — 2 191
Алнашский район — 744 (+7)
Балезинский район — 823 (+5)
Вавожский район — 419 (+5)
Воткинский район — 544
Глазовский район — 439
Граховский район — 294 (+4)
Дебесский район — 344 (+1)
Игринский район — 1 090 (+18)
Камбарский район — 447
Каракулинский район — 266
Кезский район — 453
Кизнерский район — 448 (+9)
Киясовский район — 349
Красногорский район — 482 (+4)
Малопургинский район — 570
Можгинский район — 513 (+2)
Сарапульский район — 518
Селтинский район — 356
Сюмсинский район — 505 (+1)
Увинский район — 1 536 (+8)
Шарканский район — 745 (+8)
Юкаменский район — 406
Якшур-Бодьинский район — 604
Ярский район — 343
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