Видео: драка на Воткинском шоссе в Ижевске

Фото: Тимур Бакиров, vk.com/zlou18

Вечером 24 августа на проезжей части Воткинского шоссе в Ижевске произошла драка между двумя мужчинами. Инцидент попал на камеру видеорегистратора одного из подписчиков группы «ВКонтакте» «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».

Автор видео Тимур Бакиров сообщил, что конфликтовали пешеход и водитель пассажирского автобуса. На записи видно, как мужчина в белой рубашке что-то экспрессивно высказывает в сторону водителя автобуса, после чего наносит удар и начинает уходить, однако вскоре водитель автобуса настигает его и наносит ему несколько ударов в ответ.

После того, как конфликт попытался успокоить пассажир белого авто, мужчина в серой майке вернулся к автобусу.

Причины конфликта пока неизвестны.

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