Гороскоп на 26 августа для ижевчан: Близнецам стоит вкалывать до потери пульса, а Дев ожидает сложная вторая половина дня

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ОВЕН

Хороший день с минимумом негативных тенденций. Успеете сделать все, что запланировали.

ТЕЛЕЦ

Сегодня стоит отдохнуть. Глоток хорошей лени вам точно не помешает.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам звезды советуют вкалывать до потери пульса. Вечером появится возможность немного отдохнуть.

РАК

Вы почувствуете психологическую усталость. Она именно психологическая, поскольку на самом деле вы не устали.

ЛЕВ

Ровный день. Возможны небольшие проблемы утром, но в целом все будет не сильно плохо и не особенно хорошо.

ДЕВА

С утра вас посетит хорошее настроение, которое выветрится уже к обеду. Вторая половина дня обещает быть непростой во всех отношениях.

ВЕСЫ

Прекрасный день. Получится разрешить вялотекущий, но давно беспокоящий вас конфликт. Не рекомендуются дальние поездки.

СКОРПИОН

Неплохое время для новых начинаний. На личном фронте возможны проблемы.

СТРЕЛЕЦ

Вы всем нравитесь, только не себе. Стоит поработать над своей самооценкой.

КОЗЕРОГ

Прекрасный легкий денек. Возможны значительные финансовые поступления.

ВОДОЛЕЙ

На всех фронтах, кроме личного, все будет прекрасно. На личном фронте ожидается сущий ад.

РЫБЫ

Утро обещает быть веселым во всех отношениях. Ближе к вечеру вы будете смеяться скорее истерически.

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