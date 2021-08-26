За пролитый на дороги Ижевска бетон перевозчиков будут штрафовать

Производителей бетона и перевозчиков просят не экономить

В Ижевске будут штрафовать производителей и перевозчиков бетона за пролитый на дороги, тротуары и газоны бетон. Такое решение приняли накануне по итогам совещания в администрации города.

«На совещании было принято решение: выявлением фактов загрязнения города бетоном займутся сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ижевску и Административной инспекции города Ижевска. Нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 12.33 Кодекса административных правонарушений РФ с наложением штрафа на граждан от 5000 до 10 000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 300 000 рублей. Кроме того, муниципалитет намерен взыскивать стоимость работ по устранению последствий после разлива бетона на улично-дорожной сети», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что жалобы ижевчан на разлитое содержимое автобетоносмесителей и загрязнение улично-дорожной сети поступают в адрес главы Ижевска Олега Бекмеметьева регулярно. Чаще всего инциденты случаются рядом с микрорайонами, где строится жилье: в районе улиц Баранова, М. Горького, Удмуртской, Советской, Воткинского шоссе и пр. Копрового.

Производители бетона объясняют разливы смеси сложной обстановкой на дорогах и недисциплинированными автомобилистами: якобы водителям автобетоносмесителей приходится резко тормозить или резко трогаться с места, поэтому бетон разливается.

Однако в администрации Ижевска уверены, что производители бетона и застройщики ради экономии перегружают миксеры и не всегда устанавливают специальное защитное оборудование – непроливайки.

«Производителям бетона и перевозчикам также было рекомендовано своевременно мыть миксеры, не перегружать их бетонной смесью, при перевозке использовать защитное оборудование, исключающее разлив смеси, регулярно проводить инструктажи с водителями», – добавили в мэрии.

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