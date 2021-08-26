Итоги прошлого учебного года и предстоящие задачи обсудили в Ижевске на Августовской конференции педагогов

Конференцию открыл глава Ижевска Олег Бекмеметьев Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Традиционно в последние дни лета в Удмуртии стартовала Августовская конференция педагогических работников. В этом году общая тема мероприятия: «Развитие образования – инвестиции в человеческий капитал». 25 августа состоялся республиканский этап, на котором педагогическое сообщество Удмуртии подвело итоги работы за прошлый учебный год и обсудило уровень образовательной системы региона. 26 августа те же вопросы обсуждались в Ижевске на уровне муниципалитета. Все выступления и мастер-классы можно было посмотреть в режиме онлайн.

Ижевск – город образования

Пленарное заседание «Образование Ижевска: от индивидуальных инициатив – к общему успеху» открыл глава города Олег Бекмеметьев, отметив, что, благодаря талантливым педагогам, Ижевск стал настоящим городом образования.

«По итогам этого года мы повысили результативность участия наших учеников во всероссийской олимпиаде школьников на 20%. Мы демонстрируем стабильные результаты по таким показателям как подготовка выпускников-медалистов и «стобалльников» ЕГЭ. Для администрации города Ижевска образовательный процесс – это один из важнейших векторов развития самого города. Для нас крайне важно, чтобы наши дети не только получали великолепное образование, но и понимали возможности нашего города, тем самым принимая решение, где жить и развиваться дальше. <…> Мы бы хотели, чтобы выпускники наших школ возвращались в Ижевск и применяли свои знания во благо самих себя и нашего города», – заявил Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска отметил высокую активность образовательных учреждений в организации и проведении всех значимых мероприятий города и перечислил главные успехи, в том числе строительство новых детских садов и школ, подчеркнув, что помимо педагогических кадров для образования важна достойная материальная обеспеченность. При этом Олег Бекмеметьев пообещал, что Ижевск не собирается останавливаться на достигнутом, реализуя важнейшее направление федеральной политики в области образования.

На встрече побывали представители городских властей и общественников, а также руководители образовательных организаций Фото: Екатерина АРДАШЕВА

О большом объеме работы в сфере образования рассказал также председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев.

«Депутаты плотно взаимодействуют с образовательными учреждениями. Существуют разные программы, благодаря которым мы совместно решаем проблемы наших учреждений – это и наказы избирателей, и инициативное бюджетирование. Неплохо поработала профильная комиссия. Ее председатель встречался с представителями всех образовательных учреждений, погружался в проблематику. Так, мы смогли приостановить спешное принятие решения по видеонаблюдению, и сейчас в школах будет организована комбинированная охрана: и физическая, и видеонаблюдение», – рассказал Фарит Губаев.

Успехи и задачи

Подробнее об итогах прошлого учебного года и предстоящих задачах рассказала Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования города Ижевска.

«В условиях, когда основным фактором социально-экономического развития является человеческий капитал, вопрос о конкурентоспособности образования выходит на первый план. Наша конференция – это большой педагогический совет, который дает возможность подвести итоги прошедшего года и поставить задачи на новый учебный год в соответствии с национальным нацпроектом «Образование», инициированным президентом России Владимиром Путиным», – сказала она.

Об итогах прошлого учебного года и предстоящих задачах рассказала Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования города Ижевска Фото: Екатерина АРДАШЕВА

По словам Натальи Гвоздковой, прошлый учебный год стал не только годом активной реализации нацпроектов, но и принес много нового. Он научил объединять очное и дистанционное образование, а также обеспечивать качественное обучение в условиях противоэпидемических мер. При этом за год муниципальная система образования совершила ряд значимых достижений. Так, шесть ижевских школ вошли в топ-200 лучших школ страны, а два детских сада попали в топ-500 лучших дошкольных учреждений России; два педагога удостоились федеральной премии, войдя в число 12 лучших учителей страны. Кроме того, в Ижевске значительно повысилась доступность дошкольного образования – показатель обеспеченности местами дошкольников возрастом от года до трех лет вырос на 11%.

В предстоящем учебном году стратегия развития муниципальной системы образования Ижевска сосредоточится на организации равных возможностей для всех детей, социализации ребят дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержке талантливых учеников.

В числе приоритетов также остается система дополнительного образования – в этом году планируется увеличить количество программ естественно-научной и технической направленности. Кстати, с октября в Ижевске на базе пяти школ заработают новые предметные площадки для одаренных детей, а роль сетевого центра в этом комплексе будет выполнять Центр детского творчества Ленинского района.

Еще одним нововведением станет внедрение общей муниципальной модели воспитания Ижевска. Программа воспитания, в центре которой находится личностное развитие детей, уже разработана в каждой образовательной организации. В школах ее собираются принять на педсоветах 27 августа, а в детсадах она заработает с сентября.

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