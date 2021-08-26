В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»

Фото: Россельхозбанк

Новые инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналами 25, 100 и 200 рублей теперь доступны в Удмуртском региональном филиале Россельхозбанка.

Новые монеты «Георгий Победоносец» выпущены Банком России 25 июня 2021 года ограниченным тиражом – до 100 000. Монеты выполнены из золота 999-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте:

25 рублей – 3,11 г

100 рублей – 15,55 г

200 рублей – 31,10 г

В продаже также имеются давно известные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.

Оформить заказ можно на маркетплейсе монет от Россельхозбанка. При покупке от 5 монет возможна индивидуальная цена. Также доступна доставка в любой удобный офис Россельхозбанка в Удмуртии. Если в офисе банка не хватает нужного количества монет, можно воспользоваться ссылкой «Нужно больше» в карточке монеты или в форме выбора офиса сделать предзаказ в нужном количестве.

Покупка монет из драгоценных металлов – один из самых надежных способов долгосрочного инвестирования денежных средств в любое время. На сайте представлен калькулятор исторической доходности драгоценных металлов по данным Центрального банка РФ.

Россельхозбанк запустил маркетплейс в сентябре 2020 года. Сейчас на сайте представлено более 500 видов памятных и инвестиционных монет. Посетитель портала сможет найти для себя что-то интересное и уникальное к разным праздникам. Так, к 1 сентября на маркетплейсе представлена подборка монет с школьной тематикой и с другими памятными событиями в сентябре.

Фото: Россельхозбанк

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). АО «Россельхозбанк». Реклама.