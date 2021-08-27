Погода в Ижевске 27 августа: до +20 и без осадков

Сегодня станет прохладно
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 27 августа. Можно настраиваться на хороший вечер и выходные. А «Комсомолка» расскажет вам с утра, какая нас ждет погода.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха опустится до +18…+20 градусов. Преимущественно без осадков, на небе переменная облачность. Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Ранее «Комсомолка» делилась, какой будет погода осенью.
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