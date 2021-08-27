«Ижсталь» помогает собрать первоклассников в школу

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») вручил подарки работникам, чьи дети идут в первый класс.

171 ребенок в этом году впервые переступит порог школы. Для них завод подготовил школьный ранец с набором канцелярских принадлежностей и других полезных предметов, которые помогут детям успешно начать учебный год.

Ранее на заводе регулярно проводились встречи будущих первоклассников и родителей с администрацией завода, на которой ребята знакомились с основами металлургического производства, профессиями родителей, принимали участие в интерактивном театрализованном шоу с викторинами и конкурсами. В этом году в связи с новой волной пандемии такая встреча отменена.

Также 47 работника, чьи дети завершили учебный год на «отлично», получили благодарственные письма от администрации «Ижстали» и денежное вознаграждение.

На центральной проходной завода установили стенды с фотографиями семей, в которых воспитали отличников учебы.

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