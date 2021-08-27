Карта распространения коронавируса 27 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 27 августа в Удмуртии заболели ковидом 228 человек. 16 человек скончались, 159 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 604 (+149 случаев к 25 августа 2021 года)

Глазов — 2 172 (+5)

Воткинск — 1 963

Можга — 2 446 (+5)

Сарапул — 1 716 (+11)

Завьяловский район — 2 201 (+10)

Алнашский район — 745

Балезинский район — 824 (+1)

Вавожский район — 421 (+2)

Воткинский район — 548

Глазовский район — 439

Граховский район — 305 (+9)

Дебесский район — 347 (+3)

Игринский район — 1 112 (+6)

Камбарский район — 453

Каракулинский район — 267 (+1)

Кезский район — 453

Кизнерский район — 452

Киясовский район — 353

Красногорский район — 491

Малопургинский район — 576 (+3)

Можгинский район — 516 (+2)

Сарапульский район — 524 (+3)

Селтинский район — 359(+2)

Сюмсинский район — 507

Увинский район — 1 549 (+7)

Шарканский район — 750

Юкаменский район — 410

Якшур-Бодьинский район — 612 (+8)

Ярский район — 345 (+1)

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