Карта распространения коронавируса 27 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 27 августа в Удмуртии заболели ковидом 228 человек. 16 человек скончались, 159 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 604 (+149 случаев к 25 августа 2021 года)
Глазов — 2 172 (+5)
Воткинск — 1 963
Можга — 2 446 (+5)
Сарапул — 1 716 (+11)
Завьяловский район — 2 201 (+10)
Алнашский район — 745
Балезинский район — 824 (+1)
Вавожский район — 421 (+2)
Воткинский район — 548
Глазовский район — 439
Граховский район — 305 (+9)
Дебесский район — 347 (+3)
Игринский район — 1 112 (+6)
Камбарский район — 453
Каракулинский район — 267 (+1)
Кезский район — 453
Кизнерский район — 452
Киясовский район — 353
Красногорский район — 491
Малопургинский район — 576 (+3)
Можгинский район — 516 (+2)
Сарапульский район — 524 (+3)
Селтинский район — 359(+2)
Сюмсинский район — 507
Увинский район — 1 549 (+7)
Шарканский район — 750
Юкаменский район — 410
Якшур-Бодьинский район — 612 (+8)
Ярский район — 345 (+1)
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