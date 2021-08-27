Спортсмен из Удмуртии Сергей Пудов занял 5 место в квалификации на Паралимпийских играх

Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии

В Токио завершился третий соревновательный день Паралимпийских игр. Сегодня прошли состязания в пятнадцати видах спорта. Среди участников – спортсмены из Удмуртии.

В велоспорте на треке в гонке преследования среди спортсменов класса С4 Сергей Пудов стал пятым в квалификации. Арслан Гильмутдинов в гонке на время среди спортсменов класса С1 - С3 занял 13 место. В итоге наши велосипедисты не прошли в финал. 31 августа им предстоит участие в индивидуальной гонке с раздельного старта.

Пловец Павел Куклин занял шестое место на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S8 и завершил свое выступление на Паралимпиаде.

Продолжает борьбу за призовые места Надежда Пушпашева, сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии. 28 августа состоятся игры за выход в финал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео: эфир ижевской радиостанции со дна городского пруда.

Дороги в частном секторе Ижевска начали щебенить.