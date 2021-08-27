В Ижевске демонтируют киоски, торгующие алкоголем

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

27 августа начался демонтаж торговых киосков, расположенных напротив дома 32 по ул. 7-я Подлесная в Октябрьском районе. Их убирают по требования судебных приставов. Торговые точки сносят связи с незаконной продажей алкоголя, зафиксированной сотрудниками полиции.

Снос киосков осуществляется за счет собственника, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, 1 и 11 сентября в Удмуртии запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню трезвости.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

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