В Ижевске демонтируют киоски, торгующие алкоголем

Фото: пресс-служба администрации Ижевска
27 августа начался демонтаж торговых киосков, расположенных напротив дома 32 по ул. 7-я Подлесная в Октябрьском районе. Их убирают по требования судебных приставов. Торговые точки сносят связи с незаконной продажей алкоголя, зафиксированной сотрудниками полиции.
Снос киосков осуществляется за счет собственника, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Напомним, 1 и 11 сентября в Удмуртии запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню трезвости.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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