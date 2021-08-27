Гороскоп на 28 августа для ижевчан: Тельцов ждут приятные встречи, а Девам стоит заняться здоровьем

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ОВЕН

Сконцентрируйте все свое внимание на решении старых задач, не стоит копить долги. Во второй половине дня проведите свободное время со своими любимыми.

ТЕЛЕЦ

Возможны сюрпризы, приятные встречи и денежные поступления. В начале дня займитесь планированием и во второй половине дня проявите инициативу, сделайте то, о чем думали раньше.

БЛИЗНЕЦЫ

Попытайтесь пойти на компромисс со своей второй половинкой, иначе могут появиться проблемы. Забудьте про дела, проведите день на природе.

РАК

Возможно вы захотите устроить праздник или совершить крупные покупки. Но не распыляйтесь на ненужное. Слушайте советы своих друзей и родных, они желают вам добра.

ЛЕВ

Возьмите себя в руки и не требуйте от окружающих людей организованности. А еще сегодня вас ждут приятные новости: возврат долга или появление новых источников дохода.

ДЕВА

Избегайте нагрузок и нервного перенапряжения. Займитесь здоровьем, не жалейте время на простую дружескую болтовню.

ВЕСЫ

Избегайте людей, которые могут переложить на вас груз ответственности. Будьте внимательны, постарайтесь меньше витать в облаках и смотреть на все реалистично.

СКОРПИОН

Вероятно поступление интересных предложений. Сегодня вас ждет много дел: решение чужих и собственных проблем. Окружающих поразит, как вы все успеваете.

СТРЕЛЕЦ

Отличный день для заключения крупных сделок. Ваше окружение будет настроено весьма агрессивно, поэтому ведите себя скромно. И сами старайтесь не проявлять агрессию.

КОЗЕРОГ

У вас все стабильно и идет по плану. Но не стоит заводить новых знакомств и начинать новые проекты.

ВОДОЛЕЙ

Веселые и радостный день. Возможны романтические отношения, которые вскоре могут перерасти в серьезные отношения.

РЫБЫ

Дайте свободы своим творческим порывам. Не сидите в четырех стенах, сегодня отличное время, что попробовать что-то новое.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Никита Хайруллин из Ижевска принял участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ.

Женщина, постиравшая белье в фонтане Ижевска, оказалась актрисой драмтеатра.