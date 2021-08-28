Карта распространения коронавируса 28 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП

На утро 28 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 16 человек скончались, 179 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 752

Глазов — 2 180

Воткинск — 1 971

Можга — 2 450

Сарапул — 1 722

Завьяловский район — 2 207

Алнашский район — 752

Балезинский район — 825

Вавожский район — 422

Воткинский район — 549

Глазовский район — 439

Граховский район — 308

Дебесский район — 347

Игринский район — 1 124

Камбарский район — 454

Каракулинский район — 267

Кезский район — 453

Кизнерский район — 454

Киясовский район — 354

Красногорский район — 491

Малопургинский район — 582

Можгинский район — 517

Сарапульский район — 530

Селтинский район — 359

Сюмсинский район — 507

Увинский район — 1 549

Шарканский район — 755

Юкаменский район — 410

Якшур-Бодьинский район — 612

Ярский район — 345.