Карта распространения коронавируса 28 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП
На утро 28 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 16 человек скончались, 179 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 752
Глазов — 2 180
Воткинск — 1 971
Можга — 2 450
Сарапул — 1 722
Завьяловский район — 2 207
Алнашский район — 752
Балезинский район — 825
Вавожский район — 422
Воткинский район — 549
Глазовский район — 439
Граховский район — 308
Дебесский район — 347
Игринский район — 1 124
Камбарский район — 454
Каракулинский район — 267
Кезский район — 453
Кизнерский район — 454
Киясовский район — 354
Красногорский район — 491
Малопургинский район — 582
Можгинский район — 517
Сарапульский район — 530
Селтинский район — 359
Сюмсинский район — 507
Увинский район — 1 549
Шарканский район — 755
Юкаменский район — 410
Якшур-Бодьинский район — 612
Ярский район — 345.