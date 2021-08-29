Карта распространения коронавируса 29 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 29 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 13 человек скончались, 125 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 877

Глазов — 2 186

Воткинск — 1 979

Можга — 2 463

Сарапул — 1 734

Завьяловский район — 2 210

Алнашский район — 753

Балезинский район — 826

Вавожский район — 423

Воткинский район — 549

Глазовский район — 441

Граховский район — 309

Дебесский район — 349

Игринский район — 1 132

Камбарский район — 454

Каракулинский район — 267

Кезский район — 453

Кизнерский район — 458

Киясовский район — 354

Красногорский район — 495

Малопургинский район — 585

Можгинский район — 519

Сарапульский район — 531

Селтинский район — 362

Сюмсинский район — 516

Увинский район — 1 558

Шарканский район — 760

Юкаменский район — 411

Якшур-Бодьинский район — 613

Ярский район — 347.

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