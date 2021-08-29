Карта распространения коронавируса 29 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pexels.com
На утро 29 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 13 человек скончались, 125 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 877
Глазов — 2 186
Воткинск — 1 979
Можга — 2 463
Сарапул — 1 734
Завьяловский район — 2 210
Алнашский район — 753
Балезинский район — 826
Вавожский район — 423
Воткинский район — 549
Глазовский район — 441
Граховский район — 309
Дебесский район — 349
Игринский район — 1 132
Камбарский район — 454
Каракулинский район — 267
Кезский район — 453
Кизнерский район — 458
Киясовский район — 354
Красногорский район — 495
Малопургинский район — 585
Можгинский район — 519
Сарапульский район — 531
Селтинский район — 362
Сюмсинский район — 516
Увинский район — 1 558
Шарканский район — 760
Юкаменский район — 411
Якшур-Бодьинский район — 613
Ярский район — 347.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Более 3 млн рублей перечислил врач из Ижевска на счета мошенников
Жители забили панику: в Удмуртии спасатели вызволили двух собак из погреба