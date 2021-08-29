Машина с 3 детьми врезалась в дерево в Удмуртии

ДТП в Удмуртии. Фото: УГИБДДД по УР

Утром 29 августа на 21 км автомобильной дороги «Кизнер-Грахово», около д. Верхний Бемыж Кизнерского района республики произошла авария, в которой пострадали сразу трое детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Удмуртии.

За рулем автомобиля «Киа Рио» находилась 31-летняя женщина. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

ДТП в Удмуртии. Фото: УГИБДДД по УР

В результате ДТП она и трое детей – девочка 1,5 года, мальчик 4 года, девочка 8 лет – получили травмы. Их увезли в больницу.

«По предварительным данным, девушка управляла автомобилем в утомленном состоянии. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства устанавливаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Группировка из 5 человек продавала пенсионерам Ижевска чудо-посуду и чудо-фильтры

Погода на неделю в Ижевске: в первых числах сентября ожидается похолодание и дожди