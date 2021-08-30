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Общество30 августа 2021 7:40

«Зенит-Ижевск» продлил серию поражений до семи матчей

Команда по-прежнему на последнем месте в таблице с 0 очков.
Дмитрий Коренев
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Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Накануне, 29 августа, ижевский «Зенит» принимал пермский «Амкар» в рамках очередного тура Первенства Футбольной национальной лиги II. Встреча завершилась с минимальной победой пермяков.

Единственный гол в матче забил на 13 минуте Иван Маркелов. Для ижевчан это седьмое поражение подряд, команда с нулем очков занимает последнее место в таблице.

Следующую встречу «Зенит» проведет в гостях – команде предстоит матч с «Ностой» из Новотроицка.

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