«Зенит-Ижевск» продлил серию поражений до семи матчей

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Накануне, 29 августа, ижевский «Зенит» принимал пермский «Амкар» в рамках очередного тура Первенства Футбольной национальной лиги II. Встреча завершилась с минимальной победой пермяков.

Единственный гол в матче забил на 13 минуте Иван Маркелов. Для ижевчан это седьмое поражение подряд, команда с нулем очков занимает последнее место в таблице.

Следующую встречу «Зенит» проведет в гостях – команде предстоит матч с «Ностой» из Новотроицка.

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