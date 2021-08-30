Социальный отчет: кто помогал покупателям и предпринимателям во время пандемии?

Фото: Теле2

Tele2 подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2020 год. Клиенты пользовались новыми продуктами компании во время самоизоляции, социальные предприниматели в регионах получали помощь для сохранения своего дела, люди могли работать и учиться в привычном режиме, ведь Tele2 развивала сеть в местах незапланированной миграции трафика. Старшее поколение обучалось цифровым сервисам вместе с оператором, что стало особенно актуальным в эпоху перехода услуг в онлайн из-за пандемии.

В пандемию Tele2¹ не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи. Компания соотносит свою деятельность с целями ООН в области устойчивого развития, которые призывают защищать планету от загрязнений, повышать качество жизни и создавать равные возможности для людей. Ориентируясь на эти цели, Tele2 ликвидирует цифровое неравенство, поддерживает малое предпринимательство, помогает талантливой молодежи и внедряет клиентоориентированные решения.

Как социально ответственная компания, Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе. Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Tele2 запустила «Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек. В digital-пространстве² проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, без регистрации и подписки.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году Tele2 радикально ускорила темпы строительства сети; вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах. Оператор увеличил количество базовых станций LTE² более чем в полтора раза и завершил установку станций 4G² на каждый сайт. За все это время не было зафиксировано ни одной серьезной аварии – сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала талантливых социальных предпринимателей в рамках сотрудничества с фондом «Навстречу переменам». Tele2 видит социальную ответственность в создании развитой сети амбассадоров добра – лидеров, которые реально решают проблемы детей и подростков в регионах. Зная, с какими трудностями сталкиваются социальные стартапы, в пандемийный год Tele2 и фонд скорректировали формат конкурса и решили поддержать уже действующие проекты. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии. Инновацией прошлого года также стала образовательная программа, которая развивает импакт-инвестиции как инновационный финансовый инструмент. Совместно с фондом «Навстречу переменам» Tele2 провела первое в России импакт-шоу. Предприниматели представили проекты инвесторам и в онлайн-формате питчинга привлекли средства для своего бизнеса.

Tele2 системно реализует свою социальную миссию – нести цифровой образ жизни клиентам вне зависимости от их прошлого опыта, места проживания или возраста. Уже несколько лет Tele2 реализует масштабный социальный проект «Переведи бабушку в интернет». В 2020 году Tele2 снова помогала пожилым людям осваивать мобильный интернет и решать с его помощью бытовые вопросы. На пике ограничений эти навыки помогли старшему поколению пережить разлуку с близкими и обезопасить себя.

Цель программ Tele2 не только принять участие в социальной жизни региона, но и помочь талантливой молодежи увидеть свой потенциал. По итогам 2020 года стипендии получили студенты 9 вузов страны во Владивостоке, Воронеже, Архангельске, Сыктывкаре, Саранске, Тюмени, Мурманске, Смоленске. В рамках сотрудничества с университетами Tele2 организует хакатоны, совместные мастер-классы, марафоны по решению бизнес-кейсов, программы стажировок студентов в подразделениях компании.

Оператор с вниманием относится к вопросам повторного применения материалов и способствует популяризации экологически ориентированных инициатив среди своих клиентов. В 2020 году Tele2 перезапустила масштабный и первый на рынке мобильной связи экологический проект «Переплавка»: география проекта расширилась и охватила 64 региона. Абоненты приносили старые телефоны на утилизацию и тем самым развивали в себе привычку к сдаче материалов на вторичную переработку. Собранные телефоны отправляются в корпорацию «Экополис» – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В 2020 году Tele2 увеличила сеть салонов, где посетители могут сдать батарейки, до 39 точек.

«В пандемийный год Tele2 делала все, чтобы поддержать клиентов, сотрудников, партнеров и социальных предпринимателей. Мы запускали новые продукты для эмоциональной помощи клиентам, развивали первый в России операторский экопроект «Переплавка» и обучали старшее поколение новым технологиям. В тяжелый год мы учили социальных предпринимателей спасать свое дело и адаптировать бизнес к новым вызовам. Мы не делили клиентов на своих и чужих – наши проекты были направлены на всех пользователей. В новой реальности «Другие правила» Tele2 стали правилами общечеловеческими. Благодаря этим подходам сложный год не стал провалом, но запомнился как время глубоких преобразований, поиска новых решений и безусловной заботы о людях», – прокомментировал Андрей Патока, генеральный директор Tele2.

¹Tелe2

²Диджитал-пространства, ЛТЕ, 4Джи