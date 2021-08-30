В Удмуртии завершается прием заявок на участие в бизнес-премии «Твердые знаки»

Фото: архив КП

Уже завтра, 31 августа, завершается прием заявок на участие в премии для бизнеса «Твердые знаки – 2021». Напомним, участвовать могут компании, которые ведут свою деятельность на территории Удмуртии и в последние 1,5 года отметились теми или иными успехами в бизнесе или социальной сфере. Премия организована совместными усилиями сайта «Коммерсантъ-Удмуртия» и медиагруппы «Центр».

Шаблон заявки можно скачать здесь. Заполненные заявки отправляйте на почту организаторов corr@kommersant18.ru/

О премии

Каждый год издательский дом «Коммерсантх» награждает представителей бизнеса премией за успехи в разных областях. В этом году «Твердые знаки» пришли и в столицу Удмуртии.

Кто может участвовать?

Представители малого, среднего и крупного бизнеса, работающие на территории Удмуртии и Ижевска. В этом году заявки уже отправили компания «АСПЭК-Домстрой», спецзастройщик «Развитие», ООО «Гвоздь», сеть лавок домашней еды «Братья Кононовы», школа шитья «Фабрика», Ростелеком, сеть магазинов «Мирасумка», фабрика развивающих игрушек «ЧудоЧадо» - и это далеко не полный список участников.

Номинации премии

- Прорыв года

- Эффективная цифровизация

- Лучший сервис в B2В-секторе

- Лучший сервис в B2C-секторе / Малый и средний бизнес

- Лучший сервис в B2C-секторе / Крупный бизнес

- Сельский бизнес

- Городская среда

- Социальная ответственность бизнеса

- Бизнес в эпоху пандемии

Важно: принимаются проекты, реализованные с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года.

Жюри конкурса

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова, директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Динара Алпашаева и другие представители власти и известные бизнесмены.

Плюсы от участия в премии:

- внимание аудитории сайта «Коммерсантъ-Удмуртия».

- внимание бизнес-сообщества и представителей власти, входящих в состав экспертного совета.

- весомый информационный повод для PR- и рекламной кампании, посвященной вашему проекту.

- экспертная оценка, подкрепленная авторитетом бренда «Коммерсант».

Кроме того, все финалисты приглашаются на вручение наград, где у них будет возможность завести полезные связи и новые знакомства.