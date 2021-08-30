Самый красивый котенок Ижевска: кто победил в конкурсе?

Фото: Pexels

«Комсомолка» подводит итоги конкурса «Самый красивый котенок Ижевска»! Уже сегодня, 30 августа 2021 года, мы назовем имена победителей.

Конкурс мы проводили вместе с сетью зоомагазинов «Кормомаркет». «Кормомаркет» – это сеть магазинов с заботой о животных. Здесь представлен огромный выбор эксклюзивных товаров. За один поход в магазин можно купить абсолютно все, что нужно вашему питомцу. А заодно побаловать любимца игрушками и лакомствами.

В сети зоомагазинов «Кормомаркет» представлены только качественные товары со всего мира. С ними ваш питомец точно будет ухоженным, радостным и здоровым.

Приобрести все необходимое для вашего питомца можно в одном из магазинов сети «Кормомаркет» или онлайн. Больше информации:

на сайте;

в Instagram;

в группе «ВКонтакте».

Итак, барабанная дробь…. Мы готовы объявить имена победителей!

1 место — Лева (360 голосов)

Котенок Лева

Голоса на сайте

2 место — Фрося (335 голосов)

Котенок Фрося

Голоса на сайте

3 место — Ричи (277 голосов)

Котенок Ричи

Голоса на сайте

Выбор партнера — очаровательная Мышка

Котенок Мышка

Напомним, что котенок, занявший первое место, получит от «Кормомаркета» 7 кг корма супер-премиум класса Husse (Хуссе) для котят и игрушку с пищалкой.

За второе место котенок получит 10 пакетиков корма Husse для котят по 450 г и игрушку с пищалкой.

За третье — пять пакетиков корма для котят Husse по 450 г.

Котенок, победивший в номинации «выбор партнера», будет награжден 5 пакетиками корма Husse 450 г. для котят

Ознакомиться с правилами конкурса и посмотреть на всех котят можно здесь.

Внимание! Каждый участник, вне зависимости от занятого места в конкурсе, получит комплимент от партнера. Забирайте подарки в ГиперZoo «Кормомаркет» по адресу Ижевск, улица М. Горького, 164, с 10:00 до 18:00. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

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ООО "Кормомаркет Трейд" 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 110а ИНН 1831183700