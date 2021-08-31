Погода в Ижевске 31 августа: временами дождь и до + 13

Ветер восточный, с порывами 4-9 м/с Фото: Архив «КП» в Ижевске

На улицах Ижевска ожидается дождливая и прохладная погода. Вот и осень начинает вступать в свои права. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

По данным удмуртского Гидрометцентра, днем 31 августа в Ижевске ожидается дождь. Температура воздуха не поднимется выше +13С°. Ветер восточный, с порывами 4-9 м/с.

Кстати, сейчас стареющая луна 39%, а полнолуние ожидается через 21 день, 21 сентября. Долгота дня составляет 13 часов 59 минуты.

Желаем вам отличного дня!

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