Свыше 3000 человек посетили кинопарковку в Ижевске

Фото: Теле2

Tele2¹ подводит итоги проекта «Кинопарковка» в Ижевске. Компания превратила площадку около ТЦ «Мой порт» в кинотеатр под открытым небом, куда все желающие могли приехать на личных автомобилях и посмотреть фильмы с высоким рейтингом сервиса Wink² на скорости 4G³ от Tele2.

В Tele2 понимают, что люди соскучились по совместным просмотрам фильмов. Из-за пандемии россияне стали реже ходить в кино. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, посещаемость российских кинозалов в 2021 году сократилась по сравнению с допандемийным 2019 годом на 30 %. Tele2 нашла решение в духе «других правил» – вновь обратилась к формату кинопарковок, который уже полюбился публике в прошлом году. Тогда на кинопоказах под открытым небом от Tele2 побывали почти 6 миллионов человек.

Работа автокинотеатров Tele2 организована таким образом, чтобы зрители могли смотреть фильмы, не беспокоясь о своем здоровье. С 5 по 22 августа оператор оборудовал под кинозал в Ижевске площадку около ТЦ «Мой Порт». За время проекта зрители смогли увидеть 45 фильмов из подборки сервиса Wink, трансляция велась с помощью скоростного мобильного интернета 4G от Tele2.

Фото: Теле2

Приехать на киносеанс могли не только абоненты Tele2, но и все, кто хотел провести вечер в компании близких людей за просмотром любимых фильмов. За 18 дней работы проекта посмотреть фильмы смогли свыше 3000 человек в 1344 автомобилях. Клиенты оператора в качестве комплимента получали порцию попкорна; угощение получили более 1500 человек.

В этом году проект «Кинопарковка» также пройдет в Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Владивостоке, Иркутске, Липецке и Набережных Челнах.

¹Теле2, ²Винк, ³4джи