Новый умный дом: где найти такой в Ижевске?

Фото: rubetek

Производитель IoT-решений (айОТи) rubetek (Рубетек) и девелопер КОМОССТРОЙ® реализовали проект, входящий в приоритетные направления для повышения цифровой зрелости Удмуртии. Проект умного дома на базе ЖК «Авангард» повышает качество жизни и создает новые возможности интеграции ЖКХ в государственные сервисы.

Rubetek оснастил жилой комплекс «Авангард», расположенный в Индустриальном районе г. Ижевска системами умного дома. Комплект цифровых решений включает IP-домофонию (айпи), контроль доступа, видеонаблюдение, учет энергоресурсов. Оборудование установили на этапе строительства, устройства являются общедомовыми. Таким образом, пользоваться ими жители будут бесплатно. Общий срок развертывания систем на базе ЖК «Авангард» составил 1 год. 13 камер контролируют территорию жилого комплекса: в поле видеонаблюдения попадают детская площадка, территория подъездов, уличная и подземная парковки.

Система открывает богатый набор функций для управления недвижимостью застройщикам и управляющим компаниям с одной стороны и жителями с другой. Застройщик с помощью онлайн-кабинета может контролировать процесс установки оборудования и пуско-наладки, УК могут следить за работоспособностью систем, отслеживать расход энергоресурсов. Облачная платформа IoT.rubetek, на базе которой установлено оборудование, позволяет девелоперским и управляющим компаниям расширять комплекс систем и создать единый инструмент управления объектами. Платформа также открывает доступ компаниям-застройщикам для интеграции с государственными сервисами ГИС и Госуслуги, что является одним из важнейших инструментов для цифровизации региона.

В августе министерство цифрового развития России представило рейтинг цифровой зрелости регионов, согласно которому Удмуртии только предстоит занять в нем достойное место. Общая оценка проводилась на основе индексов цифровой зрелости в секторах: здравоохранение, образование, госуправление, развитие городской среды, транспорт и логистика.

«Проект умного ЖК «Авангард» от КОМОССТРОЙ® стал первым внедрением компании rubetek в Ижевске. Мы видим перспективный рынок, который активно интересуется внедрением цифровых технологий, а значит готов предложить своим жителям новый уровень комфорта. Облачные технологии помогают сделать распространение автоматизации максимально простым и быстрым. Гибкое подключение и отсутствие проводов упрощают установку на любых объектах, как уже построенных, так и на стадии возведения», – отметил Тимофей Колотовкин, директор по развитию бизнеса rubetek.

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